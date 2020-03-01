Путин назвал цены на нефть приемлемыми

Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой. Об этом он сказал во время совещания в правительственном терминале аэропорта Внуково, сообщили в Кремле.

Политик констатировал, что цены на нефть снижаются, поэтому Россия должна быть готова к любым сценариям развития ситуации. Однако в настоящее время для экономики страны текущий уровень цен на нефть является удовлетворительным, подчеркнул Путин.

Он напомнил, что страны мира в 2020 году в рамках макроэкономической политики за базовый уровень взяли стоимость нефти марки Brent — $42,4 за баррель.

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