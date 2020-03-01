Путин заявил о негативных последствиях коронавируса для глобальной экономики

Распространение коронавируса нового типа оказывает негативное влияние на глобальную экономку, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках на фоне эпидемии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Последствия эпидемии оказывают серьезное влияние, в частности, на мировой рынок нефти, отметил глава государства. Он подчеркнул, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года.

В настоящее время ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, однако необходимо выработать меры экономического реагирования на сложившуюся ситуацию, заявил президент.

При этом Путин добавил, что Фонд национального благосостояния России сможет обеспечить все обязательства правительства при ухудшении мировой экономики.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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