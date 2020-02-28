Пять богатейших россиян потеряли $4,2 млрд за день из-за коронавируса

Состояние пяти богатейших россиян за сутки уменьшилось на $4,2 млрд из-за коронавируса, следует из рейтинга Forbes Real Time.

По оценкам экспертов, состояние владельца «Норникеля» Владимира Потанина, первого в списке богатейших российских бизнесменов, за день сократилось почти на $900 млн — до $25,7 млрд. Совладельца ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов потерял более чем $900 млн, теперь его состояние оценивается в $23,2 млрд. Председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон теперь владеет $22,5 млрд — это на $300 млн меньше, чем день назад. Активы владельца Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding Владимира Лисина сократились на $1,5 млрд и достигли $21,1 млрд. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов потерял более $650 млн: теперь ему принадлежат $19,6 млрд.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.