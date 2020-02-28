Dow Jones обвалился почти на 3% при открытии торгов

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AP

Индекс Dow Jones снизился на 2,66% на открытии торгов в Нью-Йорке на фоне распространения коронавируса нового типа.

Сразу после открытия индекс упал на 691 пункт до отметки 25075.

Накануне он остановился на отметке 25766,64 пункта.

Российские индексы на торгах 28 февраля также показали снижение.

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