В Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд

Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так, в 2017 году Великобритания закупила российское золото на $1,1 млрд, в 2018 году — на $433 млн. В 2019 году это число достигло $5,33 млрд.

При этом отмечается, что всего Россия за 2019 год продала драгметалла заграницу на $5,7 млрд. То есть доля золота, отправленного в Великобританию, составляет 93% из 100%.

Предполагается, что такому наращиванию экспорта золота поспособствовал Brexit.

Примечательно, что такой объем экспорта в Великобританию превзошел даже закупки нефти и нефтепродуктов.