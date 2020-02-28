Официальный курс евро вырос на 2 рубля

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Leonhard Foeger/Reuters

Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.

Евро вырос на 2,0777 рубля, до 73,72 рубля.

Доллар вырос на 1,3812 рубля, до 66,99 рубля.

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