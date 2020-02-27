Россия назвала причину невозможности выплатить Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Министерство юстиции опубликовало план действий, согласно которому Россия не может выполнить требования Европейского суда по правам человека и выплатить Грузии €10 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, российская сторона не может выплатить компенсацию грузинским гражданам за их депортацию в 2006 году, так как Грузия не выполнила своих обязательств. Согласно конвенции о защите прав человека и основных свобод, компенсация за причиненный вред может быть выплачена только отдельным заявителем, государство в данном вопросе играет роль оператора.

Таким образом, для исполнения решения ЕСПЧ, Тбилиси должен составить список пострадавших. Это должно быть сделано путем исключения из общего списка (в нем 1795 предполагаемых жертв), представленного в ходе разбирательства в суде, как минимум 290 граждан, которые не могут быть признаны таковыми на основании некоторых критериев, обозначенных судом.

Сообщается, что конечный список должен содержать не более 1500 лиц. Грузинские власти должны под контролем КМСЕ создать механизмы для расчета и распределения компенсации.

В противном случае, как опасаются российские власти, компенсация может быть выплачена тем, кто не является пострадавшим.

Ранее в Госдуме отреагировали на решение ЕСПЧ о России и Грузии.