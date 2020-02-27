Косово отменяет часть пошлин на товары из Сербии

Косово отменяет часть торговых пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, заявил премьер Албин Курти. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Курти, Косово отменяет пошлины на ввоз промышленного сырья «в знак доброй воли». Он выразил надежду, что Сербия в ответ прекратит кампанию по отзыву признания самопровозглашенного государства.

Пошлины на промышленные товары будут отменены 15 марта 2020 года, отметил премьер.

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