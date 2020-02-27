Кудрин заявил о недофинансировании детского здравоохранения

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем Facebook заявил, что на детское финансирование выделяется недостаточно средств.

«Детское здравоохранение ставит перед нами недетские задачи», — написал Кудрин.

Он также отметил нехватку врачей и их низкий уровень квалификации. Кроме того, обновления требует медицинское оборудование. По словам Кудрина, для устранения подобных проблем необходимо рационально перераспределить уже имеющиеся средства.

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