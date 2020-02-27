В ФНС назвали введение прогрессивной шкалы НДФЛ неконструктивной мерой

Начальник аналитического управления ФНС Валерий Засько заявил, что введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не решит проблему социальной несправедливости. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Засько, данная мера является «пиаровским ходом», но не решает реальных проблем, назревших в российском обществе. Эксперт отметил, что, если дифференцированная налоговая ставка будет введена, то федеральный бюджет пополниться не более, чем на 10 млрд рублей. Такая сумма в контексте страны — незначительна, поэтому существенно не отразится на государственном бюджете.

Засько также заявил, что на доходах населения это нововведение тоже практически не скажется, «не изменит картину в целом». По его мнению, предложенная мера «неконструктивна», так как сначала необходимо обелить экономику и вырастить доходы населения.

В соответствии с материалами, которые представил эксперт, годовой доход 93% работающих россиян не превышает 1 млн рублей. По данным за 2018 год, 65% работающих граждан получают от 114 тыс. до 1 млн рублей в год, 28,2% - до 114 тыс. рублей, и лишь 7% - свыше 1 млн рублей в год.

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