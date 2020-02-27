РФ выдвинула условие для выплаты €10 млн за депортацию граждан Грузии по решению ЕСПЧ

Россия заявила Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) о возникновении «серьезных проблем» при исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Москва обязана выплатить Грузии компенсацию в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Соответствующее решение было вынесено в 2019 году. Тбилиси, в свою очередь, должен был под контролем КМСЕ создать механизмы для расчета и распределения компенсации.

В подготовленном российской стороной документе отмечается, что Грузия до сих пор не выполнила свои обязательства. Также РФ напомнила, что ЕСПЧ не может назначить компенсации по межгосударственной жалобе, так как они в принципе не предусмотрены.

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