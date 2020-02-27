IKEA начнет продавать фрикадельки из растительного мяса

IKEA начнет продавать веганские фрикадельки из растительного мяса в августе 2020 года, сообщает The Financial Times.

В состав продукта войдут гороховый протеин, картофель и овес. Сообщается, что они будут на вкус и вид похожи на мясные.

Отмечается, что в конце 2018 года IKEA уже запустила в производство веганские хот-доги.

Как сообщает RNS, IKEA запустит в российских магазинах продажу фрикаделек из растительного мяса до конца 2020 года.