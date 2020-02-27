Жителю Пермского края после индексации выплатили урезанную пенсию

Жителю города Добрянка Пермского края после индексации выплатили урезанную почти на одну тысячу рублей пенсию. Об этом сообщает «Зори.Плюс».

Как отмечается, в 2018 году пенсионеру назначили 11 919 рублей, в прошлом году сумма повысилась до 13 232 рублей.

В текущем году мужчине вновь выдали пенсию в размере 11 919 рублей.

В местном управлении Пенсионного фонда пояснили, что ошибка произошла в связи со «сбоем в компьютерной программе».

По данным ведомства, россиянину сделали перерасчет и в феврале выдали пенсию с учетом январской индексации.

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