Аналог Виагры в России превзошел по популярности оригинал
Популярность «двойника» Виагры в России превысила спрос на оригинальный препарат. Об этом говорится в исследовании DSM Group, подготовленном по просьбе «Газеты.Ru».
Эксперты проанализировали динамику спроса на самые популярные лекарства и их аналоги в России в 2015-2019 годах.
Выяснилось, что из-за падения доходов россияне все чаще покупают более дешевые аналоги препаратов.
Заметнее всего выросли продажи аналога Виагры – силденафила. Доля этого дженерика в денежном выражении выросла на 20,6%. Он превзошел по популярности даже оригинал.
Согласно исследованию, общий объем продаж дженериков на российском рынке лекарственных препаратов в 2019 году вырос на 4,9%. Средний ценник на оригинальный препарат в минувшем году составил 463 рубля за упаковку, а на лекарство-аналог – 148 рублей.
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