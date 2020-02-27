Аналог Виагры в России превзошел по популярности оригинал

Популярность «двойника» Виагры в России превысила спрос на оригинальный препарат. Об этом говорится в исследовании DSM Group, подготовленном по просьбе «Газеты.Ru».

Эксперты проанализировали динамику спроса на самые популярные лекарства и их аналоги в России в 2015-2019 годах.

Выяснилось, что из-за падения доходов россияне все чаще покупают более дешевые аналоги препаратов.

Заметнее всего выросли продажи аналога Виагры – силденафила. Доля этого дженерика в денежном выражении выросла на 20,6%. Он превзошел по популярности даже оригинал.

Согласно исследованию, общий объем продаж дженериков на российском рынке лекарственных препаратов в 2019 году вырос на 4,9%. Средний ценник на оригинальный препарат в минувшем году составил 463 рубля за упаковку, а на лекарство-аналог – 148 рублей.

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