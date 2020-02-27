«Роснефть» провела 10 тыс гидроразрывов пласта при помощи отечественного ПО «РН-ГРИД»

Специалисты сервисного предприятия «РН-ГРП» на Приразломном месторождении (входит в состав «РН-Юганскнефтегаз», дочернего общества «Роснефти») провели 10-тысячную операцию гидроразрыва пласта с полным циклом проектирования в первом отечественном симуляторе гидроразрыва пласта РН-ГРИД.

Внедрение собственного симулятора для проектирования операций ГРП обеспечило полную технологическую независимость «Роснефти» от зарубежных программных пакетов в области инженерных расчетов для гидроразрыва пласта.

Программный комплекс «РН-ГРИД» создан в 2017 году в рамках реализации цифровой стратегии «Роснефти» специалистами «РН-БашНИПИнефть» (входит в Корпоративный научно-проектный комплекс Компании). Симулятор позволяет точно описывать сложную геометрию трещины, возникающую в породе при проведении ГРП.

Программный комплекс стоит существенно дешевле зарубежного ПО. Появление на российском рынке отечественной разработки привело к усилению конкуренции и снижению цен на зарубежные аналоги.

«Роснефть» в 2018 году начала коммерческую реализацию ПО «РН-ГРИД». Ряд ведущих нефтегазовых и нефтесервисных компаний России и иностранных государств уже приобрели и используют в своей работе «РН-ГРИД».

На данный момент реализовано более 200 коммерческих лицензий, на стадии заключения контракты еще на 50 лицензий, кроме того ВУЗам-партнерам Компании передано 140 академических лицензий. Более 40 тестовых лицензий передано 16 нефтесервисным и нефтегазовым компаниям для изучения возможностей «РН-ГРИД».