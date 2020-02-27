«Роснефть» реализовала свыше 200 коммерческих лицензий на симулятор ГРП «РН-ГРИД»

«Роснефть» реализовала более 200 коммерческих лицензий на использование программного комплекса «РН-ГРИД», применяемого для выполнения всех операций и инженерных расчетов при проектировании гидроразрыва пласта. Покупателями ПО стали крупнейшие российские и международные нефтесервисные и нефтегазовые компании.

«Роснефть» в рамках реализации цифровой стратегии в 2017 году создала первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта (ГРП) «РН-ГРИД». Импортозамещающая разработка обеспечивает технологическую независимость Компании в области компьютерного моделирования, обязательного для применения технологии ГРП.

В начале 2018 года «Роснефть» внедрила «РН-ГРИД» на предприятиях внутреннего сервиса по ГРП, полностью отказавшись от западных аналогов. Также, в 2018 году «Роснефть» начала коммерческую реализацию ПО «РН-ГРИД». Программный комплекс стоит существенно дешевле зарубежного ПО. Появление на российском рынке отечественной разработки привело к усилению конкуренции и снижению цен на зарубежные аналоги.

На стадии заключения контракты еще на 50 лицензий, кроме того ВУЗам-партнерам Компании передано 140 академических лицензий. Более 40 тестовых лицензий передано 16 нефтесервисным и нефтегазовым компаниям для изучения возможностей «РН-ГРИД».

В настоящее время компании Азиатско-Тихоокеанского региона ведут переговоры с «Роснефтью» о покупке лицензий на использование симулятора «РН-ГРИД».