«Роснефть» стала одним из мировых лидеров в области геологического сопровождения процесса бурения

Центры геологического сопровождения бурения «Роснефти» обеспечили 100% контроль за процессами сопровождения бурения скважин в Компании. Накопленный экономический эффект от проведенных мероприятий уже сегодня составляет более 1,2 млрд. руб.

Специалисты НК создали новые направления сбора и обработки информации. Это, в частности, интерпретация данных геофизических исследований скважин (ГИС), геолого-технологические исследования (ГТИ), сейсмогеологический анализ и круглосуточное обновление геологических и гидродинамических моделей непосредственно в процессе бурения, а также геомеханическое сопровождение бурения.

Внедрение этих новых подходов принесет компании более 100 млн. руб. до конца 2020г.

Таким образом, «Роснефть» - один из мировых лидеров в области геологического сопровождения бурения. Компания является также лидером по количеству контролируемых горизонтальных скважин – их более 3000 в год, и оставила далеко позади всех своих конкурентов по количеству и качеству сервисов поддержки геонавигации в различных геологических условиях.

Кроме того, специалисты НК провели успешное сопровождение высокотехнологичных многозабойных горизонтальных скважин протяженностью горизонтального участка более 10 000 м.