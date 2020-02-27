Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

В начале торговой сессии в четверг, 27 февраля, рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 22 коп. до 65,69 руб.

В свою очередь, курс евро вырос на 42 коп. и достиг отметки — 71,69 руб.

Нефть марки Brent понизилась на 1,5% и составила 52,02 доллара за баррель.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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