Российские пивовары выступили против изменений в содержании солода

Союз российских пивоваров обратился в Минфин с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве, а также не разрешать его замену зерном и зернопродуктами. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Так, они просят сохранить допустимый объем заменяемого солода зерном и зернопродуктами не более 20% для пива, согласно действующему российскому законодательству, и не более 30% для пива специального.

Техрегламент, вступающий в законную силу с 9 января 2021 года, разрешает заменять до 50% солода.

Пивовары считают, такое изменение может вызвать снижение уровня безопасности и качества напитка, а в последствии нанести ущерб здоровью населения.

Кроме того, по мнению пивоваров, эта мера может навредить развитию пивоваренной и солодовенной отрасли в целом.

До этого Союз российских пивоваров просил Минфин установить минимальные цены на пиво.