В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали «такси от банка», передают «Известия».

По предварительным данным, целью злоумышленников становятся клиенты без мобильных банков. Мошенники звонят им и сообщают, что с их карты пытались списать несколько тысяч рублей. Чтобы обезопасить счет, жертвам предлагают воспользоваться специальным трансфером до ближайшего банкомата и перевести деньги на якобы безопасный счет.

Уточняется, что такси заказывают через обычный сервис. Автомобиль доставляет клиента до банкомата, после чего люди сами переводят денежные средства на счета мошенников.

Также подчеркивается, что сценарий в первую очередь направлен на людей преклонного возраста, которых легко обмануть и которые хотят почувствовать заботу.