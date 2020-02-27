CША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти

Соединенные Штаты, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Уточняется, что Россия более чем в два раза увеличила поставки нефти в США и Великобританию, что произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals, а также американских санкций против Венесуэлы и Ирана.

При этом, как сообщает издание, экспорт в КНР, Нидерланды и ФРГ в денежном выражении изменился несущественно.