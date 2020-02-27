Пивовары России попросили ужесточить требования к составу пива

Союз российских пивоваров обратился в Минфин с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве, а также не разрешать его замену зерном и зернопродуктами. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Так, они просят сохранить допустимый объем заменяемого солода зерном и зернопродуктами не более 20% для пива, согласно действующему российскому законодательству, и не более 30% для пива специального. При этом, техрегламентом, который вступит в силу 9 января 2021 года, допускается замена до 50% солода.

По мнению пивоваров, повышение допустимой доли заменяемого солода может привести к снижению уровня безопасности и качества напитка, нанеся ущерб здоровью населения. Также, считают пивовары, это может навредить развитию пивоваренной и солодовенной отрасли в целом.