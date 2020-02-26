Работникам ресторанов Москвы предписали менять маски каждые три часа

Роспотребнадзор передал руководству объектов транспорта, гостиниц, ТЦ, ресторанов и кафе предписание об усилении мер по профилактике нового коронавируса, передает ТАСС, ссылаясь на столичное управление ведомства.

В документе прописано, что данным учреждениям необходимо обзавестись неснижаемыми запасами дезинфицирующих средств и салфеток, кожных антисептиков для обработки рук. Кроме того, там указано, что в заведениях общепита должны иметься одноразовые маски, которые обязаны меняться их сотрудниками раз в три часа.

Также в этом предписании сообщается о необходимости проведения достаточного числа уборок с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в помещениях.