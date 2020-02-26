Детский медцентр в Москве приобретет иконостас за 1 млн рублей

Находящийся в подчинении у департамента здравоохранения Москвы Государственный Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого выложил на сайте госзакупок заявку на приобретение иконостаса с начальной «максимальной» стоимостью 996 тысяч рублей.

В соответствии с документацией, иконостас разместят в больничном храме Живоначальной Троицы, расположенном на первом этаже медучреждения.

«Сюжет и стиль написания икон» согласовывается с подрядчиком индивидуально, указывается в техзадании.

Как отмечается в документации, больница собирается произвести покупку за счет доходов от предпринимательской и прочей деятельности.