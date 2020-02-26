Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление глава государства сделал на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию, комментируя предложения внести в основной закон страны положение о том, что Россия является правопреемником СССР и Российской империи.

По словам Путина, только за одну Украину Россия отдала 16 млрд долгов. При этом российский лидер не уточнил, в какой валюте были выплачены кредиты за Украинскую Советскую Социалистическую Республику.

Отмечается, что представители рабочей группы выступили с предложением указать в Конституции суммы выплаченных долгов, но глава России не поддержал его.

«Это записывать не нужно», — сказал Путин.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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