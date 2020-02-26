Путин согласился внести в Конституцию запрет на активы за рубежом для должностных лиц

Президент России Владимир Путин согласился с идеей включить в Конституцию поправки о запрете лидеру страны, а также высшим должностным лицам иметь активы и банковские счета, вклады за границей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такую идею на встрече с Путиным предложила рабочая группа по подготовке поправок в основной закон страны.

Как уточняется, данный запрет предложили ввести для членов правительства, руководителей федеральных государственных органов, высших должностных лиц субъектов федерации, сенаторов, депутатов, прокуроров, судей и уполномоченных по правам человека.

«Я полностью согласен. Только надо всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства - президента страны. Предлагаю добавить и это должностное лицо», — заявил Путин.

По словам российского лидера, человеку, собирающемся стать высшим должностным лицом, следует «сделать для себя выбор: он хочет иметь активы за рубежом, либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было».

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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