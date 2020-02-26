Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала

Совет федерации одобрил закон о расширении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года, передает РИА «Новости».

Ранее Государственная дума приняла закон о расширении программы материнского капитала.

Расширенная программа материнского капитала предусматривает продление ее действия до конца 2026 года и ежегодную индексацию.

Согласно документу, семьи, в которых с 1 января 2020 года появился на свет первый ребенок, получат по 466 617 рублей. В случае рождения второго и последующих детей, семьям будут предоставлять по 616 617 рублей.

Также изменения коснутся сроков оформления маткапитала, теперь этот процесс займет до пяти дней. Получить маткапитал же семьи могут в период с 30 до десяти дней.

15 января 2020 года глава государства в послании к Федеральному собранию внес предложение продлить действие программы материнского капитала. Соответствующие поправки были внесены в законопроект членами партий Единая Россия и КПРФ.

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