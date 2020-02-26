СМИ: Пакистан вернул России $93,5 млн долга

Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн по торговым операциям с Советским Союзом, передает The News International со ссылкой на анонимного чиновника.

Утверждается, что задолженность мешала развитию торговых отношений между двумя странами. Пакистан ожидает, что погашение долга привлечет российские инвестиции.

В начале декабря 2019 года российский замминистра финансов Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Кази Халилулла подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР.

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