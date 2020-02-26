Минсельхоз Кубани опроверг сообщения о закрытии сахарного завода

В министерстве сельского хозяйства Краснодарского края опровергли сообщения о закрытии какого-либо сахарного завода в регионе, передает РИА «Новости».

»...на данный момент таких, что планировали работу приостанавливать, таких не было», — сказали в ведомстве.

В минсельхозе также отметили, что в настоящее время на Кубани действуют 16 сахарных заводов.

Ранее сообщалось, что пять сахарных заводов (Мелеузовский завод в Республике Башкортостан, Нурлатский в Республике Татарстан, Товарковский в Тульской области, завод в Краснодарском крае) в России приостановили свою работу из-за низкой рентабельности.

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