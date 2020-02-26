В ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид

Создатели финансовых пирамид придумали новые способы, как обокрасть россиян. Подробности махинаций рассказали «Известиям» в ЦБ России.

Как выяснилось, чаще всего в прошлом году мошенники использовали обещания вкладывать средства в биткоины. Кроме того, россиян призывали вкладывать финансы в строительство домов при помощи 3D-принтеров или же круизные путевки. Чтобы быть более убедительными создатели пирамид обещали россиянам прибыль, якобы рассчитанную до десятых и сотых процента.

По мнению эксперта по финансовому мошенничеству Олега Анисимова, большинство россиян (90%), которые вложили деньги в финансовые пирамиды, навсегда потеряли их.

Как добавил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях, мошенники идут в ногу со временем и не отстают от современных тенденций. Поэтому в 2019 году были биткоины и 3D-принтеры.

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