Новак определил продолжительность эры нефти
Российский министр энергетики Александр Новак полагает, что спрос на нефть будет актуален в течение двух десятилетий. Об этом он сказал в эфире «Право на справедливость» на Первом канале.
По его словам, со временем рост потребления углеводородов будет падать, однако в ближайшие 20 лет спрос на нефть сохранится.
«Конечно, с точки зрения прогнозирования», — уточнил министр.
Также Новак заявил, что в России и мире будет расти продажи электромобилей, для которых нужна энергия. В свою очередь, чтобы выработать электроэнергию потребуется ряд источников.
«Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация», — заключил он.
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