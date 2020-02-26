Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности

На закрытии торгов во вторник, 25 февраля, ведущие американские фондовые индексы показали резкое снижение на фоне опасений по коронавирусу и его возможного влияния на экономику страны, сообщает CNBC.

Согласно имеющимся данным, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,03%, до 3128,30 пункта, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) уменьшился на 3,15% до 27081.36 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 2,77%, до 8965,613 пункта.

Телеканал отмечает, что показатели падают, хотя главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу утверждал, что коронавирус сдерживают в США.

По последним данным, общее число зараженных вирусом по всему миру составляет свыше 80 тысяч человек. При это смогли излечиться 27 881 человек, погибли — 2 705.

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