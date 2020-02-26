Российское посольство вошло в пятерку должников за въезд в центр Лондона

Российское посольство в Лондоне заняло пятое место в рейтинге неплательщиков за въезд транспорта в центр британского города. Об этом говорится на сайте британского парламента.

Первое место в топ-5 должников заняли Соединенные Штаты, задолжав с февраля 2003 по декабрь 2018 года Британии £12,4 млн. На втором месте Японии с £8,5 млн, далее следуют Нигерия (£7 млн), Индия (£6 млн). Пятое место в рейтинге оказалось у российского посольства, долг которого составил £5,7 млн.

Отмечается, что в общей сложности диппредставительства разных стран за 15 лет задолжали Лондону около £116,8 млн.

В антитоп попали дипмиссии и международные организации, которые имеют штрафы по состоянию на 2 сентября 2019 года.

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