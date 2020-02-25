ЦБ решил отменить комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Совет директоров Центрального банка (ЦБ) принял решение отменить комиссии для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами до 30 июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что данная мера значительно снизит цену на переводы между физическими лицами для клиентов кредитных банков. Нулевой тариф регулятора вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

Как заявила первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, данное решение было принято, чтобы предоставить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу. По ее словам, льготный период позволит снизить издержки самих банков.

В сообщении пресс-службы банка напомнили, что в прошлом году для кредитных организаций уже действовал льготный период, когда Банк России не брал с них плату за операции в СБП.

Для контроля за размером комиссий ЦБ продолжит мониторинг деятельности банков. Если тарифы будут завышаться, то регулятор воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий.

Ранее стало известно, что банкам запретят взимать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги.