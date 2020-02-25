В России закрываются захарные заводы

Пять сахарных заводов в России приостановили свою работу из-за низкой рентабельности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитическую службу Союза сахаропроизводителей России.

Как отмечается, в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 производство прекратиться на Мелеузовском сахарном заводе в Республике Башкортостан, Нурлатском в Республике Татарстан, Товарковском в Тульской области, а также на одном заводе в Краснодарском крае. В 2018 году перестал работать Садовский сахарный завод в Воронежской области.

Уточняется, что на остановивших производство заводах работают в общей численности 1,5 тыс. человек.

По словам экспертов, причиной сокращения сахарного производства являются убытки от переработки сахарной свеклы и последующей реализации сахара.

Объем производства сахара превышает потребляемый с 2016 года. Цены на оптовую закупку продукта в текущем году стали самыми низкими за последние 7 лет.

Ранее стало известно, что в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.