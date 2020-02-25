Центробанк отменил комиссии для банков за переводы физлиц по номеру телефона
Центробанк отменил до 30 июня 2022 года комиссии для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Как отмечается, соответствующая мера позволит другим банкам предоставлять своим клиентам, а именно — физическим лицам, услуги по переводам в СБП бесплатно либо по минимальным тарифам.
В ЦБ отметили, что принятое решение также позволит снизить издержки самих банков.
Кроме того, для юридических лиц установлены предельные ставки комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам за товары/услуги, для предпринимателей — на платежи.
Также установлены тарифы за переводы денежных средств от юридических лиц в пользу физических лиц.
Все указанные тарифы вступают в силу с 1 апреля 2020 года.
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