Центробанк отменил комиссии для банков за переводы физлиц по номеру телефона

Центробанк отменил до 30 июня 2022 года комиссии для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается, соответствующая мера позволит другим банкам предоставлять своим клиентам, а именно — физическим лицам, услуги по переводам в СБП бесплатно либо по минимальным тарифам.

В ЦБ отметили, что принятое решение также позволит снизить издержки самих банков.

Кроме того, для юридических лиц установлены предельные ставки комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам за товары/услуги, для предпринимателей — на платежи.

Также установлены тарифы за переводы денежных средств от юридических лиц в пользу физических лиц.

Все указанные тарифы вступают в силу с 1 апреля 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров

— ЦБ поддерживает: платежки за ЖКХ очистят от комиссии

— С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов