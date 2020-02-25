Низкие цены на сахар привели к закрытию трех заводов России

Три сахарных завода в Башкирии, Татарстане и Тульской области не будут работать в сельскохозяйственном сезоне с 2020 года до июля 2021 года. Об этом пишут «Ведомости».

По словам председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, это связано со слишком низкой ценой на сахар.

Так, Товарковский завод в Тульской области уже оповестил об этом правительство региона.

Угроза закрытия также нависла над Мелеузовским заводом в Башкирии и Нурлатском в Татарстане. Суммарная мощность этих трех предприятий составляет 150 тысяч тонн.

Как объяснил Бодин, в последние три года уровень цен на сахар не дает возможности поддерживать нужный уровень рентабельности. В сезоне 2016-2017 годов производство сахара в стране оказалось выше внутреннего потребления. Это вызвало образование излишков продукта и обрушение внутренних цен на него.