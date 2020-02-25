Курс евро поднялся выше 71 рубля

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Leonhard Foeger/Reuters

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 71 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Евро в ходе торгов вырос до 71,09 рубля.

Последний раз евро поднимался 71 руб. в декабре 2019 года.

Курс доллара вырос до 65,47 рубля.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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