На фоне объявления результатов за 4 квартал банк UBS повысил целевую цену GDR «Роснефти» с $7,5 до $8 (текущая котировка $7,3).

Банк перечислил следующие причины своего решения: получение больших, чем ожидалось ранее, выгод от налоговых льгот; повышение эффективности капиталовложений (это дало рост оценочному мультипликатору EV/Debt-Adjusted Cashflow с 4,4х до 4,5х) — банк ранее перешел на этот мультипликатор с более распространённого EV/EBITDA (применяет EV/DACF для глобальных нефтегазовых аналогов).

Акции «Роснефти» после публикации отчетности за 2019 год выросли почти на 3%, превысив 475 рублей за ценную бумагу.

Таким образом, благодаря успешным результатам котировки Компании полностью отыграли снижение, которое имело место 18 февраля на фоне объявления санкций США.