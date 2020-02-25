В Белоруссии заявили о потере $2 млрд из-за «грязной» российской нефти

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика за 2019 год потеряла больше $2 млрд из-за российских нефтяных ограничений и поставок «грязной нефти», передает БелТА.

По словам Макея, на белорусском экспорте серьезно сказались изменения торговых условий со стороны России. Он подчеркнул, что это произошло при четком выполнении Белоруссией своих обязательств.

В последнее время нефтяные отношения России и Белоруссии обострились. Хотя Минск и покупает российское сырье, переговоры о дальнейших поставках проходят тяжело, поскольку стороны не могут прийти к компромиссу из-за стоимости.

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