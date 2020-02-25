Трамп запросил у конгресса США дополнительные $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа запросила у американского конгресса дополнительно $2,5 млрд на борьбу с новым типом коронавируса.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление административно-бюджетного управления Белого дома.
Отмечается, что дополнительный план финансирования будет направлен на разработку вакцины, а также на поддержание деятельности по подготовке и реагированию. Кроме того, деньги пойдут на закупку необходимого оборудования и материалов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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