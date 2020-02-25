Mastercard заявила о снижении выручки из-за коронавируса

Американская финансовая корпорация Mastercard заявила, что может не достичь запланированных показателей выручки в 2020 году из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Согласно опубликованному документу, коронавирус сказывается на зарубежных поездках, а также на росте объемов трансграничной электронной торговли.

Отмечается, что Mastercard пересмотрела прогнозы по выручке, представленные ранее в этом году. Теперь компания оценивает рост выручки в первом квартале в 9-10% в годовом исчислении, что на 2-3% ранее заявленных прогнозов.

Кроме того, в корпорации добавили, что не могут пока что точно сказать, как распространение коронавируса повлияет на итоги других кварталов. Также Mastercard не уточнили, на сколько может снизиться выручка за текущий год по сравнению с прошлыми прогнозами.

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