Премьер Италии оценил влияние коронавируса на экономику страны

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что распространение коронавируса в стране может сильно повлиять на экономику. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, экономическое влияние распространения коронавируса может быть очень сильным.

Отмечается, что коронавирус с большой вероятностью может принести негативные последствия для экономики. Конте добавил, что точных прогнозов, когда это произойдет нет.

По последним данным в Италии заразились коронавирусом 229 человека, шесть из них скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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