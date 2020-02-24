Способное достроить «Северный поток — 2» судно следует на Шри-Ланку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» (корабль «Газпрома»), способный, по словам главы Министерства энергетики России России Александра Новака, закончить строительство «Северного потока --2», движется в сторону Шри-Ланки. Об этом следует из данных мониторинговых сервисов Vesselfinder и Marine Traffic.

Согласно их сведениям, судно направляется в столицу Шри-Ланки — Коломбо.

Ожидается, что там оно окажется в понедельник, 24 февраля.

По информации мониторингового сервиса, сейчас корабль плывет по Сингапурскому проливу.