Фабрика на юге Китая начала ежедневно выпускать 1,2 млн медицинских масок

На юге Китая фабрика компании Xingshi Equipments обеспечила производство 1,2 млн медицинских масок в сутки на фоне быстро растущего спроса из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По данным агентства, кроме вышеуказанной компании к изготовлению масок планируют приступить еще около 20 китайских компаний, получивших разрешение властей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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