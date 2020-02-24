ЕС выделил €230 млн на борьбу с коронавирусом

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич объявил, что Евросоюз выделит крупную сумму денег на борьбу с коронавирусом, передает ТАСС.

По словам Ленарчича, было решено выделить €230 млн (свыше 16 млрд рублей). Эти деньги будут направлены на борьбу со вспышкой коронавируса.

Также он предположил, что коронавирус в ближайшее время повлияет и на экономику ЕС.

«Мы работаем над разными возможными сценариями экстренного реагирования», — резюмировал он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру достигло почти 79 тыс. человек. Из-за вспышки коронавируса скончались более 2,6 тыс. человек, а вылечиться от болезни сумели более 25 тыс. пациентов.

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