Макрон рассказал о препятствии для торговой сделки ЕС и Британии

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что способно стать основным препятствием для заключения торговой сделки между Евросоюзом и Великобританией. Об этом сообщает AFP.

По его словам, Лондон на переговорах о торговом соглашении может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше в качестве инструмента давления на европейских партнеров.

«Я не уверен, что соглашение будет заключено до конца года», — сказал Макрон.

Он выразил уверенность, что права на рыбную ловлю будут главным моментом спора.

31 января Великобритания официально покинула Евросоюз.