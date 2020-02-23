ЕС призвал Израиль отказаться от планов по строительству в Восточном Иерусалиме

Евросоюз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений в Восточном Иерусалиме, жителями которого являются палестинцы. Об этом сообщает сайт ЕС,ссылаясь на заявление верховного представителя Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

По его словам, строительство на этих территороиях может нанести огромный урон урегулированию палестино-израильской ситуации.

«Поселения являются незаконными в соответствии с международным правом», — сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС не признает никаких изменений границ до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые уже были согласованы двумя государствами.