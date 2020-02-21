Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать потери Минска

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предложении российского лидера Владимир Путин компенсировать стране потери от снижения экспортных пошлин. Об этом сообщает БелТА .

Отмечается, что Путин позвонил Лукашенко, чтобы обсудить вопросы поставок нефти. Он предложил компенсировать ущерб, который терпит Белоруссия из-за налогового маневра.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины получим $700 млн. Путин сказал: мы $300 млн компенсируем», — пояснил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что предложение Путина является первым шагом к урегулированию нефтяного вопроса. Тем более, что Москва пообещала сохранить финансовые условия 2019 года по экспорту топлива.

Глава Белоруссии добавил, что уже поручил проанализировать финансовые стороны предложения Путина. Однако, по словам Лукашенко, это не имеет особого значения, поскольку другого варианта у Минска пока нет.

Ранее Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров.