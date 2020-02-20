Закон о расширении программы маткапитала одобрен Госдумой

Госдума единогласно приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому распространяется право на получение материнского капитала при рождении первенца, а также увеличение суммы выплаты на 150 тыс. рублей при рождении второго ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данная инициатива является одной из наиболее важных в рамках реализации послания российского лидера.

Закон предусматривает выплаты в размере 466 617 рублей семьям, где родился первый ребенок, а при рождении второго ребенка — маткапитал возрастает на 150 000 рублей и в общей сложности составит 616 617 рублей.

Володин также добавил, что сроки выдачи сертификата и денег станут меньше. Благодаря этому процедура получения помощи для семей станет еще проще и быстрее.

Кроме того, с момента вступления закона в силу для получения маткапитала граждане будут должны предоставлять всего один документ — заявления при его распоряжении — вместо 18.

Ранее глава государства в послании к Федеральному собранию внес предложение продлить действие программы материнского капитала. Соответствующие поправки были внесены в законопроект членами партий Единая Россия и КПРФ.